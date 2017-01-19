Владивосток, 19 января, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта во Владивостоке со следующего понедельника, 23 января, возрастёт на 1 рубль. Соответствующее решение принято департаментом по тарифам администрации Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно тарифной сетке, проезд в городских пассажирских автобусах будет стоить 21 рубль, в трамвае и троллейбусе — 14 рублей, стоимость билета на фуникулёре составит 12 рублей. Указанные тарифы будут действовать на территории Владивостока до конца 2017 года.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте приморской столицы повышалась год назад и тоже на 1 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно мониторингу региональной энергетической комиссии Омской области, проведённому в конце 2016 года, самая высокая стоимость проезда в городском общественном транспорте, если не считать Москвы и Санкт-Петербурга, зарегистрирована в Магадане — 27 рублей. В трамваях и троллейбусах Хабаровска — 22 рубля, в Комсомольске-на-Амуре — 23 рубля. В Петропавловске-Камчатском и Якутске за проезд берут по 25 рублей, во Владивостоке и Южно-Сахалинске — по 20 рублей. В Благовещенске — 21 рубль, Биробиджане — 19 рублей. Бесплатно на городском общественном транспорте передвигаются жители чукотского Анадыря.