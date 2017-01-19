Калуга, 19 января, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области 18 января опубликовала официальное заявление о том, что на сайте информационного агентства REGNUM был помещен материал «В Калуге ветеран войны греется сковородками в замерзшем доме без крыши».

WDnetStudio Газовая плита

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Напомним, сопредседатель калужского регионального штаба ОНФ Денис Шаулин сообщил об уcловиях, в которых живет ветеран войны. По его словам, пожилая женщина вынуждена была греться нагретыми на плите сковородками и включенной газовой плитой, когда температура в ее квартире составляла всего 11 градусов.

Кроме того, в квартире ветерана имеется пробоина в потолке, образовавшаяся в результате ремонта проводки. О проблемах, возникших при ремонте кровли данного дома, также сообщали и другие средства массовой информации.

Как считают, в калужском управлении СКР, ответственность за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предусмотрена ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ.

Руководством калужского регионального управления СК России принято решение об организации процессуальной проверки по опубликованному в СМИ факту. В частности, следователи намерены проверить действия работников организации, выполняющих ремонт кровли, а также дать юридическую оценку действиям или бездействию контролирующих органов.