Москва, 19 января, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В минувшем году японский концерн Lexus реализовал на российском рынке 24 117 своих автомобилей. Показатель стал рекордным для производителя за весь период присутствия в стране, сообщает «Дейли-Мотор».

Chainimage.com Lexus RX

По сравнению с 2015 годом объемы продаж бренда выросли на 19,2%. Марка Lexus стала третьей в премиальном сегменте отечественного авторынка, ее доля достигла 16,3%.

Наибольшим спросом в России пользуются кроссоверы Lexus RX и Lexus NX, в 2016 году они были проданы в количестве 7 848 и 6 782 единиц соответственно. Им немного уступает по популярности флагманская модель LX (6 402 автомобиля), далее идет Lexus EX (2 058 единиц).

В целом, отмечает издание, продажи производителей премиум-сегмента оказались не затронуты экономическим кризисом. Объемы реализации премиальных автомобилей росли в России и на протяжении 2015 года, и в 2016 году.