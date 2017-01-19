Москва, 19 января, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура выявила нарушения законодательства при осуществлении закупок у ряда федеральных органов власти. В том числе факты неправомерного заключения контрактов без проведения торгов были обнаружены в деятельности министерства культуры РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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В частности министру культуры Владимиру Мединскому Генпрокуратурой было внесено представление ввиду необоснованного заключения Минкультом за 2015−2016 гг 15 контрактов с единственным поставщиком, а также совершения подобных сделок при наличии отказа ФАС России в их согласовании. Подобное реагирование было осуществлено также в адрес руководителя Роскомнадзора.

Случаи нарушений требований законодательства при проведении закупок у единственного поставщика также допущены территориальными подразделениями ФСИН России, МВД России, ФНС России, МЧС России, ФССП России и Россельхознадзора.

Что касается региональных органов власти и органов местного самоуправления, то заключение контрактов с единственным поставщиком без законных на то оснований было выявлено во Владимирской, Ленинградской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе и ряде других регионов. В Республике Ингушетия и Магаданской области в связи с этим были привлечены к административной ответственности соответственно министр культуры республики и глава местной администрации.

Во многих случаях заказчики игнорируют обязанность обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, указывают в Генпрокуратуре.

Такие случаи имели место в республике Калмыкия, Тыва, Воронежской, Псковской, Ярославской областях и ряде других. В Калининградской области по данному факту внесены представления ряду руководителей учреждений здравоохранения, заключивших более 20 договоров на оказание услуг с единственным поставщиком при отсутствии такого отчета.

Зачастую для ухода от конкурентных процедур используются механизмы искусственного дробления заказов либо их заключения по необоснованному мотиву наличия чрезвычайных ситуаций.

Например, по представлению Надымского городского прокурора (Ямало-Ненецкий автономный округ) привлечено к дисциплинарной ответственности должностное лицо местной администрации в связи с заключением в один день восьми договоров на устройство железобетонного ограждения общей стоимостью 800 тыс. руб.

В Республике Мордовия, Ивановской, Калужской, Оренбургской, Ярославской областях, ЗАТО Межгорье вскрыты факты создания заказчиками наиболее благоприятных условий конкретным организациям, влекущие сокращение числа участников закупки, а также несоблюдения порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов при наличии личной заинтересованности в ходе заключения государственных или муниципальных контрактов с единственными поставщиками.

В целом мониторинг ситуации свидетельствует о том, что к числу основных рисков относятся завышение цен на приобретаемые товары (работы, услуги), а также оплата заказчиками фактически невыполненных либо некачественных работ, как правило, связанные с хищением бюджетных средств, констатируют в Генпрокуратуре. Соответствующие уголовные дела расследуются в Республике Карелия, Коми, Алтайском, Красноярском краях, Омской, Иркутской, Ленинградской, Тверской областях.

Стабильно высоким остается и число нарушений, связанных с несоответствием заключенных контрактов требованиям законодательства и неправомерным изменением их условий.

Наконец, сохраняются случаи превышения установленного объема закупок у единственного поставщика, несоблюдения требований закона к информационному сопровождению контрактной системы и ненадлежащего осуществления контроля со стороны заказчиков и уполномоченных органов.