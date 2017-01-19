Москва, 19 января, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Православные христиане отмечают праздник — Крещение Господне. Сегодня, 19 января, в купаниях приняли участие сотни тысяч человек по всей России, передаёт телеканал НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенское купание

Рекорд по купанию в мороз поставили жители посёлка Усть-Нера (Якутия): здесь православные окунаются в воду реки Индигирка, которая считается самой холодной на Земле, передаёт «Россия 24».

В посёлке Власиха (Московская область) военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения побывали в храме Преподобного Илии Муромца на литургии, а затем совершили омовение в крещенской купели. Участие в мероприятии приняли более тысячи военнослужащих, передаёт телеканал «Звезда».

Христианский праздник Крещение Господне установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. На Иисуса, согласно Евангелию, во время крещения сошёл Святой Дух в виде голубя.

В России в ночь на Крещение (на 19 января) принято освящать воду. В церквях проходит молебен водосвятия.

На замёрзшей реке или озере во льду прорубают в виде креста «иордань». Воду освещают, а затем православные совершают в ней омовение. Считается, что даже после омовения в ледяной воде в Крещение человек не заболевает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на 8 утра (по местному времени) в священную прорубь окунулись уже около трёх тысяч человек. На территории Новосибирской области с полуночи до утра в крещенских купаниях приняли участие 6,2 тысяч жителей.