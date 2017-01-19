Москва, 19 января, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В России в ночь с 18 на 19 января в крещенских омовениях и купания на водоемах приняли участие около 1,8 млн человек. Были открыты более 3,5 тыс. специально оборудованных купальных мест, сообщили в МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купель

Для обеспечения безопасности задействована общая группировка численностью более 42,4 тысячи человек — это не только сотрудники МЧС, но и других служб — медики, полиция, спасатели. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

Отметим, Крещенские купания продолжатся и сегодня, 19 января, в течение дня.

По данным МЧС России, «никаких происшествий во время праздничных крещенских мероприятий не произошло».

Справка ИА REGNUM :

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. На Крещение во льду прорубаются проруби в виде креста, и их специально освящаю церковнослужители. Для того, чтобы «смыть» с себя всё нечистое, в ледяную воду окунаются с головой, трижды перед этим перекрестившись и произнося «Во имя Отца и сына, и Святого духа». Те, кто не готов нырять в прорубь, могут набрать священную воду в храмах.