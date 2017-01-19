Манила, 19 января, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте в мае посетит Китай для участия в международном форуме, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Это уже будет второй визит филиппинского лидера после вступления в должность, сообщает 19 января Reuteres.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

В заявлении, опубликованном после встречи Дутерте с заместителем министра иностранных Китая Лю Чжэньминем, говорится, что президент Филиппин доволен развитием отношений с Пекином, которые окрепли с времен прошлогоднего визита Дутерте.

«Я приеду в КНР в мае для участия в международном форуме «Один пояс, один путь», и я с нетерпением жду новой встречи с председателем Си Цзиньпином», — говорится в заявлении.

Китай не раскрывает подробности саммита, но дипломатические источники сообщают, что правительство КНР пригласит большое количество иностранных лидеров.

Напомним, после прихода к власти Родриго Дутерте отношения между Филиппинами и Китаем значительно улучшились, однако прогресс в отношениях осложняется тем, что обе страны претендуют на спорные острова Спратли в Южно-Китайском море.