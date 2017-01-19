Чебоксары, 19 января, 2017, 09:56 — ИА Регнум. В связи с крушением мотодельтаплана в Чебоксарах рассматривается несколько предварительных версий. Техническое заключение будут давать специалисты в области авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

Psut.sledcom.ru Крушение мотопараплана в Чебоксарах

Пока рассматриваются несколько рабочих версий — в частности, это могла быть техническая неисправность, ошибка пилота, также могли сказаться погодные условия. «Техническую экспертизу будут проводить специалисты в области авиации, тогда и можно будет говорить о причинах крушения. Экспертиза — трудоёмкая, поэтому пока говорить об основных причинах происшествия преждевременно», — говорят в следственном управлении.

Погибшим оказался профессиональный пилот СЛА, воздушный фотограф и руководитель общественной организации «Федерации сверхлёгкой авиации Чувашии» Валерий Тимофеев. В мэрии Чебоксар сообщили, что, по предварительным данным, он «совершал несанкционированный полет и потерпел крушение».

В администрации Чебоксар отмечают, что Валерий Тимофеев около 19 лет посвятил съемкам родного города с высоты птичьего полета. Когда-то, работая инструктором по дельтапланеризму и парашютному спорту, он стал фотографировать с высоты, чтобы привлечь молодежь в секции. Цель была одна — запечатлеть «восхищение от полета». За это время его снимки стали своеобразными сувенирами, они украшают различные выставки. В 2013 году воздушный фотограф представил один из своих крупнейших проектов — альбом «Чебоксары с небес». На 264 страницах Валерий Тимофеев разместил также снимки летчика Ивана Скворцова, который в 1926 году впервые снял Чебоксары с высоты, — для того, чтобы можно было увидеть, как изменилась столица Чувашии, а также подчеркнуть ценность подобных фотографий. Валерий Тимофеев был известен не только в Чувашии, но и за пределами республики. В объектив фотографа попадали Ульяновская, Кировская, Нижегородская области, Татария.

«Валерию Тимофееву было 46 лет, и его безвременный уход — большая потеря для Чувашии. В памяти людей он навсегда останется фотоволшебником, подарившим чебоксарцам великое множество невероятных в своем исполнении снимков любимого города», — говорят в мэрии столицы Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 18 января около 12:20 часов вблизи аэродрома в Чебоксарах. Авария произошла в поле. «По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета с высоты около 70 метров. Пилот, участник авиаклуба «Чебоксарский», получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу», — отмечают в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР. Пилот — владелец летательного аппарата 1970 года рождения.