Воронеж, 19 января, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Около 24 тыс. человек, по предварительным оценкам, приняли участие в крещенских купаниях 18−19 января в купелях, оборудованных на водоемах в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Для сравнения: в 2016 году на Крещенье к прорубям пришли около 23 тысяч человек.

Пресс-служба ГУ МЧС Воронежской области

Всего в регионе было открыто 188 купелей, в том числе 11 — в Воронеже, у них дежурили полицейские, медики, спасатели — всего более 1400 человек. Кроме того, в преддверии праздника сотрудники государственного пожарного надзора провели профилактические противопожарные осмотры в храмах.

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Купания прошли без происшествий. По данным медиков, случаев обморожений, переохлаждений не фиксировалось.