Москва, 19 января, 2017, 09:42 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы ожидается поставка на российский рынок двух обновленных моделей Mitsubishi — Outlander и Pajero Sport. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Наоя Накамура, сообщает агентство «Автостат».

Bestcarmag.com Mitsubishi Outlander

Оба автомобиля являются наиболее популярными моделями бренда на рынке России. Outlander 2017-го модельного года будет представлен уже в феврале — автомобиль получил обновление салона и ряд дополнительных опций, среди которых камера кругового обзора, обогрев рулевого колеса, адаптивный круиз-контроль.

В апреле этого года дилеры получат дизельную версию рамного внедорожника Pajero Sport. Под капотом автомобиля будет установлен современный мотор объемом 2,4 л, у модели, как и у Outlander, также появится система ЭРА-ГЛОНАСС.

В текущем году компания намерена обновить ключевые модели и добиться увеличения доли рынка. В планах «ММС Рус» на 2017 год — реализация почти 20 тыс. автомобилей, что превысит результат 2016 года на 20%.

В целом по итогам 2016 года в России было реализовано около 16,8 тыс. автомобилей Mitsubishi. По сравнению с предыдущим годом отмечено падение на 53,3%. Наибольшим спросом в России пользуются кроссовер Outlander, внедорожник Pajero Sport и модель Pajero.