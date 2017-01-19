Давос, Швейцария, 19 января, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом может состояться уже в феврале 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

Порошенко выразил надежду, что Трамп и его администрация продолжат отказывать поддержку политики Украины. «Мы пользуемся решительной двухпартийной поддержкой в США, — сказал украинский лидер.

По его словам, продолжение сотрудничества Украины с США будет «очень эффективным». Что касается встречи глав государств, она может состояться в феврале в ходе визита Порошенко в Вашингтон.

Президент Украины вновь напомнил Западу об опасности отмены антироссийских санкций, поскольку от этого пострадает их «собственная безопасность» и западные ценности.

Ранее в интервью телеканалу Bloomberg Порошенко анонсировал скорую встречу с Дональдом Трампом. «Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Трамп сразу после выборов. У нас был многообещающий диалог, и мы согласовали дату моего визита в Вашингтон сразу после инаугурации», — заявил президент Украины.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп вступает в должность 20 января, его команда, прежде чем начать работать, должна быть утверждена Сенатом, в котором 52 кресла из 100 занимают республиканцы.