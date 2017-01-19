Вашингтон, 19 января, 2017, 09:20 — ИА Регнум. В истории глобальных наблюдений за погодой 2016 год стал самым жарким, превзойдя предыдущие рекорды, которые были отмечены в 2015 и 2014 годах. С 1891 года подобного длительного потепления не отмечалось ни разу, пишет Bloomberg.

Аристарх Лентулов. Солнце над крышами. Закат

В минувшем году среднегодовая температура на планете превысила среднее значение за 20 век почти на один градус, отмечает Национальное управление океанов и атмосферы США (NOAA). При этом темпы роста температуры в 10 раз превышают показатели, характерные для начала последнего межледникового периода.

Как отметил директор Института космических исследований НАСА им. Годдарда Гэвин Шмидт, причина того, что Земля нагревается, известна ученым. «Она нагревается потому, что мы не сокращаем должным образом выбросы парниковых газов», — заявил он.

По оценкам метеорологов и климатологов, 2016 год стал беспрецедентно теплым, за этот период по всей Земле почти не было зафиксировано отрицательных температурных аномалий. Годовые значения температур превышают средние на протяжении почти 40 лет. Это означает, что люди, родившиеся позже 1976 года, не пережили ни одного года, когда температура в среднем опускалась ниже средних значений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение последних 5 лет более интенсивным стало таяние ледников в Республике Алтай. В частности, язык ледника Томич Катунского хребта с 1969 по 2009 годы отступил на 136 м, а в последующие пять лет — еще на 58 м.