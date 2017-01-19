Ханты-Мансийск, 19 января, 2017, 09:26 — ИА Регнум. В Югре сотрудница банка обвиняется в хищении у кредитного учреждения более миллиона рублей и в мошенничестве. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Следствием установлено, что в течение года обвиняемая, являясь работником филиала ОАО «Ханты-Мансийский Банк» в поселке Унъюган, имела доступ к персональным данным и копиям хранившихся в банке документов на имя заемщиков. Благодаря этому она готовила пакеты документов на выпуск кредитных банковских карт на лиц, которые фактически не являлись получателями кредита. Далее она передала документы на выдачу кредита с внесенными в них ложными сведениями в банк. Потом снимала деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом она похитила у банка миллион рублей.

Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что нечистые на руку сотрудники банков — не редкость. Так в Оренбургской области бывшая сотрудница коммерческого банка похитила денежные средства клиентов банка на общую сумму более 1 млн 600 тыс. рублей, сообщила региональная прокуратура 17 января этого года.

В суде установлено, что, работая в должности специалиста по обслуживанию частных лиц Акбулакского отделения банка, с ноября 2014 года по июнь 2016 года женщина создавала видимость обращения к ней граждан за снятием накопленных денежных средств. Сотрудница выписывала фиктивные расходные кассовые ордера по снятию наличных денежных средств со счетов вкладчиков, лично подписывая их за граждан. За совершенные преступления бывшей сотруднице кредитного учреждения назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы исправительной колонии общего режима с одновременным лишением права на два года заниматься деятельностью, связанной с выполнением контрольно-кассовых операций в торговых предприятиях и организациях.