Екатеринбург, 19 января, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В Свердловской области к 10:00 по местному времени (08:00 мск) в крещенских купаниях приняли участие более 30 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Fotostation.ru Лед

На озере Шарташ пришлось закрыть две купели. Дело в том, что в ночь с 18 на 19 января тонкий слой наледи на той площадке, где находились люди, треснул. Как отмечает начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по региону Алексей Пшеницын, нынешней зимой выпало очень много снега. Под давлением снежной массы вода вышла на поверхность льда и замёрзла. Образовалась наледь.

Всех купающихся оперативно вывели на берег. Две опасные купели закрыли.

Ещё одна купель оказалась несанкционированной, на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга по улице Кирова, 40. Её уже закрыли.

Всего для купания в 2017 году, по сведениям МЧС, открыты 104 купели. По данным полиции, их более 140. Общественный порядок охраняют более 1200 человек из числа сотрудников органов внутренних дел, представителей казачества и добровольных народных дружин, говорит официальный представитель Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых. В здании областной полиции действует рабочая группа, главной задачей которой является координация деятельности всех комплексных сил полиции, а также круглосуточный «телефон доверия» 8(343) 358−71−61.