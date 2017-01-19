Москва, 19 января, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Brent добралась до отметки 54,40 долл./баррель и даже пошла ниже. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, свою роль здесь сыграло и восстановление спроса на доллар США: цены на нефть номинированы в американской валюте, так что каждое укрепление USD сопровождается снижением котировок нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, на рынке вновь растут опасения, что сланцевики США нарастят объемы добычи довольно быстро, нейтрализовав недавние действия ОПЕК по сокращению объемов добычи. В своем ежемесячном отчете картель даже озвучил опасения на этот счет», — пояснила Афанасьева.

«19 января в центр внимания попадут данные по коммерческим запасам Минэнерго США. Если показатель продолжит расти, это может только уверить рынки в их подозрениях. Не исключено, что Brent попытается скатиться в район 53,30 долл./баррель, однако именно в этой области может наметиться разворот, — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 19 января нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о резком сокращении запасов черного золота в США. По состоянию на 07:51 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,82% — до 54,36 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 0,78% — до 51,48 доллара за баррель.