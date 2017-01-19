Москва, 19 января, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Пара USD/RUB все еще может вернуться в район 60,00, по большей части, на теме нефти. 18 января рубль закрылся раньше, чем Brent достигла минимальных отметок. Не исключено, что уже с 19 января на открытии российская валюта покажет небольшой «гэп» вверх, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Движение может ускориться во время американской сессии, когда будут опубликованы данные по коммерческим запасам от Минэнерго США. Рост объемов будет давить на цены на нефть и подрывать позиции рубля. Впрочем, и укрепление доллара может внести свою лепту в движение пары вверх», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро к рублю на 19 января. Официальный курс доллара США к рублю опустился на 21,85 копейки и составил 59,183 рубля. Евро подешевел к рублю — на 6,12 копейки, он составил 63,2252 рубля. Бивалютная корзина, состоящая из 0,55 доллара и 0,45 евро, подешевела на 14,77 копейки — до 61,002 рубля.