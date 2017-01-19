Пекин, 19 января, 2017, 08:38 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Пекине пресс-секретарь Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин ответила на вопросы журналистов о возможных скачках юаня в связи с новым политическим курсом Вашингтона. По словам официального представителя главного финансового органа страны, финансовая политика нового президента США Дональда Трампа не приведет к дестабилизации национальной валюты КНР.

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«Несмотря на все сложности, с которыми столкнулась мировая экономика и национальная экономика КНР, у нас нет сомнений в ликвидности юаня. Недавние скачки паритетного курса юаня к доллару США вызваны, в первую очередь, проводимой модернизацией методики расчета курса, а не заявлениями Дональда Трампа», — отметила Ван Чуньин.

Официальный представитель подчеркнула, что экономика КНР стабильно восстанавливается, а финансовый рынок не испытывает сильного давления со стороны третьих стран, пишет «Жэньминь жибао».

За последние 14 месяцев национальная валюта КНР «подешевела» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Международные эксперты опасаются, что из-за финансовой политики Китая могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Народный банк Китая продолжает ослаблять национальную валюту. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового органа Китая, на 17 января паритетный курс юаня к доллару составляет 6,8992. Таким образом, ЦБ КНР ослабил национальную валюту еще на 118 базисных пункта, что составляет 0,17%.