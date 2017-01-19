Барнаул, 19 января, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры обнародовало итоги реализации государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в 2016 году. Из официальных данных следует, что на развитие инвестиционных проектов в качестве государственной финансовой поддержки алтайские предприниматели привлекли 234,4 млн. рублей.

Светлана Шаповалова Агробизнес в Алтайском крае

Финансовая помощь выдалась по части возмещения части затрат на приобретение оборудования — 91,3 млн. рублей; субсидирования части затрат по договорам лизинга — 4 млн. рублей; грантов для начинающих субъектов малого бизнеса — 10 млн. рублей; грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики — 5 млн. рублей; поручительств Алтайского гарантийного фонда — 14,5 млн. рублей; микрозаймов на сумму 109,6 млн. рублей.

Известно также, что получатели адресной финансовой поддержки приобрели новую технику и оборудование на общую сумму 746,6 млн. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, господдержка возымела эффект: поступления от уплаты налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 9,5%. В декабре 2016 года об увеличении объемов кредитования малого бизнеса было объявлено на заседании Совета Алтайского фонда микрозаймов. В 2017 году, согласно утвержденному плану, микрофинансовая организация планирует выдать субъектам малого бизнеса края 467 займов на сумму 473,7 млн. рублей.