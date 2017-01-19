Москва, 19 января, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Торги по нефти 18 января завершились в минусе. Цена на нефть марки Brent снизилась на 2,2%, до $54,25. Поддержка на уровне $55 не устояла. Нефтяные котировки снизились на фоне укрепления курса американского доллара и оптимистичных прогнозов по росту добычи сланцевиков в США от EIA, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Добыча сланцевой нефти

Трейдеры решили сократить длинные позиции в преддверии заседания Комитета по мониторингу за исполнением договоренностей в формате ОПЕК+, которое состоится 22 января.

Сегодня, 19 января, нефть торгуется в плюсе. За баррель Brent дают $54,39 (+0,28%). Цена растёт на фоне коррекции доллара США и позитивного отчета по запасам нефти от Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за неделю упали на 5,04 млн баррелей, до 479,23 млн. (прогноз был — 0,34 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 9,75 млн баррелей (прогноз +2 млн), запасы дистиллятов — на 1,17 млн баррелей (прогноз +0,16 млн). 19 января вечером аналогичные данные обнародует Минэнерго США (EIA).

Технические условия сегодня благоприятны к восстановлению цен на Brent до $55,60. Если покупатели ими не воспользуются, тогда возрастут риски для обвала в район $50,10. В качестве ключевой поддержки выступает зона $52,80—53,60.