Москва, 19 января, 2017, 08:26 — ИА Регнум. На Московской бирже 18 января курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 15,00 коп. (+0,25%), до 59,56 руб., курс евро снизился на 28,25 коп. (-0,44%), до 63,29 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил 3,4 млрд долларов, евро/рубль — 335,1 млн евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллары

В первой половине дня доминировали продавцы. Уверенность им придали налоговый период и аукционы Минфина РФ. Пик налогового периода придётся на 25 января. 18 января Минфин РФ разметил на двух аукционах гособлигации (ОФЗ) в объеме 43,4 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,6 раза.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись резким снижением по валютам. В течение двух часов курс доллара снизился до 59,03 руб., курс евро — до 63,09 руб. Укрепление российской валюты прекратилось на фоне обвала нефтяных котировок, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Рубль до последнего игнорировал снижение цен на нефть на 2,2%, до $54,25. Ему пришлось отступить к уровню 59,56 руб. на фоне укрепления доллара после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен. Она заявила, что регулятор планирует повысить базовую процентную ставку несколько раз до 2019 года. При этом отказалась уточнять сроки и темпы её повышения. Сказала, что решения будут зависеть от показателей экономики США.

Сегодня, 19 января, нефть торгуется в плюсе. За баррель Brent дают $54,39 (+0,28%). Цена растёт на фоне коррекции доллара США и опубликованного позитивного отчета по запасам нефти от Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за неделю упали на 5,04 млн баррелей, до 479,23 млн. (прогноз был — 0,34 млн баррелей).

Продавцы доллара уже несколько раз проверили на прочность уровень 59,00 руб. Неспособность цен на нефть вернуться к максимуму 58,35 руб. откладывает их масштабное наступление.

После публикации отчета API у нефтрейдеров появился шанс вернуться в район $55,60. В противном случае возрастут риски обвалиться ниже ключевой зоны поддержки $52,80 — $53,60. В этом случае Brent подешевеет до $50, курс доллара подрастёт до уровней 60,00—60,25 руб.

Инвесторы сейчас ожидают инаугурацию Дональда Трампа (20 января), его комментариев и первых действий на посту президента США. Ключевым событием сегодняшнего дня является заседание ЕЦб и пресс-конференция М. Драги. Возможен новый тест уровня 59 рублей.