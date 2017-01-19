Симферополь, 19 января, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что многие граждане Украины признают правильность выбора жителей Крыма, высказавшихся за вхождение полуострова в состав России. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

Studopedia.ru Полуостров Крым

Комментируя заявления американских политиков о незаконности присоединения Крыма к России, Аксёнов выразил недоумение — почему жители Крыма должны доказывать США своё право быть гражданами России? В марте 2014 года состоялся референдум, на котором народ высказался за вхождение в состав РФ.

«Кстати, я уверен, что и на Украине значительная часть народа понимает и принимает выбор крымчан», — сказал он.

Другое дело, что, как пояснил Аксёнов, своё мнение высказывать на Украине многие боятся, ведь киевские правители устроили настоящий террор на государственном уровне.

«Надо расчищать пропагандистские завалы, созданные лживыми СМИ и политиками-русофобами вокруг ситуации на полуострове», — сказал он.

По мнению Аксёнова, в случае признания Вашингтоном легитимности референдума и законности его результатов, американцам придётся признать и реальность: Крым — российская территория.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января Аксёнов заявил, что всё меньше европейцев верят в мифы об «аннексированном» Крыме, созданные украинской и западной пропагандой. «Сегодня всё меньше европейцев верят в мифы об «аннексированном» Крыме, созданные украинской и западной пропагандой. Во многом это заслуга народной дипломатии», — отметил он.