Барнаул, 19 января, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Росавиация включила в перечень субсидируемых авиарейсов маршруты Барнаул — Томск — Барнаул и «Барнаул — Тюмень — Барнаул». Как поясняет сегодня, 19 января, официальный сайт Алтайского края, решение принято на основании письма губернатора Алтайского края Александра Карлина, направленного в ноябре прошлого года.

Светлана Шаповалова Самолет над Барнаулом

По данным Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, авиарейсы в Томск будут выполнять с первого квартала этого года, в Тюмень — со второго квартала. Соответствующее финансирование на 2017 год предусмотрено в бюджете региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в список субсидируемых вошли также три авиарейса из Курска. Направления в Санкт-Петербург, Анапу и Сочи будут субсидировать из федерального и регионального бюджетов.