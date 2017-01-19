Южно-Сахалинск, 19 января, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Сахалинский областной суд присудил пациентке областной больницы компенсацию морального вреда в 1,3 млн рублей за удаление ей во время операции здоровой почки, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Согласно результатам экспертизы, женщине провели операцию без достаточных оснований. В результате оперативного вмешательства была повреждена здоровая почка, которую пришлось удалить.

Решение в пользу пациентки ранее принял Южно-Сахалинский городской суд. Больница обжаловала решение, однако Сахалинский областной суд оставил его в силе.