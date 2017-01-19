Новоалтайск, Алтайский край, 19 января, 2017, 07:19 — ИА Регнум. «Алтайвагон» вышел из кризиса, — об этом сообщают «Вести» со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Виктора Мещерякова. По словам чиновника, серьезные проблемы на заводе начались два года назад, после того, как в стране резко упал спрос на грузовые вагоны. В результате предприятие было загружено менее, чем наполовину, но в дальнейшем на стимуляцию спроса повлияли принятые государственные меры

Официальный сайт предприятия Инновационный грузовой крытый вагон АО «Алтайвагон»

«Правительство России, со своей стороны, приняло меры. Сейчас продление жизни вагонов, произведенных более 25 лет назад запрещено. Это сразу дало свой результат — списали около 100 тыс. вагонов. Сейчас пошли заказы, появился спрос, но этот спрос касается инновационных вагонов, которые производят у нас всего три завода: Уралвагонзавод, Тихвинский вагоностроительный завод и мы. Очень сильно поддерживается это производство из федерального бюджета: за каждый произведенный вагон выплачивается 300 тысяч рублей», — отметил чиновник.

В 2016 году на «Алтайвагоне» построили 3337 грузовых вагонов (в 2015 году — 2407 вагонов). В этом году на предприятии планируется выпустить не менее 6 тысяч единиц подвижного состава.

По данным официального сайта региона, индекс промышленного производства в Алтайском крае в 2016 году составил 102% (оценочные данные). За 11 месяцев года этот показатель составил 101,6%. Высокие темпы роста зафиксированы также в оборонно-промышленном комплексе края.

Оборонные предприятия региона справились с исполнением увеличившегося гособоронзаказа, нарастив объем выпускаемой продукции на 18,1% по сравнению с 2015 годом. Высокие темпы сохраняются в отрасли второй год подряд: по сравнению с 2014 годом объемы увеличились уже почти на 40%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вагоны новой модели Алтяайвагон начал производить со второй половины 2014 года. Речь идет о полувагоне модели 12−2142 с увеличенными грузоподъемностью до 75 тонн и сроком службы вагона до 32 лет.