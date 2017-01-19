Новосибирск, 19 января, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Православные новосибирцы празднуют сегодня, 19 января, Крещение Господне.

Vk.com/mass54 Первая прорубь на территории Новосибирска заработала в полночь

Первая крещенская купель на территории города Новосибирска заработала в полночь на пляже «У моря Обского». Как сообщается в группе МАСС Новосибирска «ВКонтакте», на 8 утра (по местному времени) в священную прорубь окунулись уже около трех тысяч человек.

По данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области, на территории Новосибирской области с полуночи до утра в крещенских купаниях приняли участие 6,2 тыс. жителей.

В этом году в регионе на водоемах оборудованы 45 купелей и прорубей, у которых дежурят и обеспечивают безопасность более 500 человек личного состава оперативных служб и 190 единиц техники. На территории города Новосибирска будут работать семь официальных мест для купания.

Спасатели подчеркивают, что официальные купели оборудованы в соответствии с требованиями безопасности, и предостерегают, что при купании в стихийной проруби высок риск происшествий: течением может утянуть под лед. А также настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах и при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность.

«Основной риск — переохлаждение. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячий чай. При резком ухудшении самочувствия обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции. При купании в проруби запрещается оставлять детей без присмотра, выходить на лёд большими группами, распивать спиртные напитки, выезжать на лёд на автотранспорте», — подчеркивает новосибирское управление МЧС.

Напомним, что 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление. В храмах в этот день проходят торжественные богослужения, а на водоемах — массовое купание. Характерным элементом праздника является обряд водоосвящения: с древних времен на Руси в этот день проводится освящение воды не только в церквях, но и в реках, колодцах, озерах. Вода, освященная в праздник Богоявления, считается святыней. По преданию, крещенская вода никогда не портится и обладает удивительными целебными свойствами. Утверждают также, что после крещенского купания многие чувствуют значительное улучшение здоровья. Но врачи призывают при купаниях в проруби соблюдать благоразумие и рассчитывать свои силы.

В старину замечали, что если на Крещение облачная, пасмурная погода, стоял туман или шел снег, значит осенью стоит ждать хорошего урожая, если в крещенскую ночь полнолуние, то весной будет большой разлив рек. С Крещения до Масленицы играли свадьбы.