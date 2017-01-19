Горно-Алтайск, 19 января, 2017, 05:47 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске на совместном заседании правительства Республики Алтай и президиума Госсобрания обсудили реализацию посланий президента Федеральному Собранию, с которыми глава государства выступил в 2015 и 2016 годах. Как заявил на заседании вице-спикер Госсобрания Михаил Терехов, региональный парламент разработал план мероприятий по реализации послания президента, в который вошли 27 пунктов. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, речь идет о совершенствовании законодательства региона, проведении заседаний президиума, круглых столов, создании рабочих групп.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Телецкое озеро

В контексте последнего послания главы государства в регионе внесут изменения в закон о противодействии коррупции, в иные законы, регулирующие правовое положение лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы.

Кроме того, с целью реализации раздела послания, посвященного вопросам экологии, депутаты республики предлагают разработать и внести в Государственную думу РФ проект федерального закона «Об охране Телецкого озера», а также подготовить обращение в федеральное правительство по вопросу разработки федеральной целевой программы по сохранению объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы».

Министр экономического развития и туризма республики Светлана Буйдышева, в свою очередь, рассказала присутствующим, что 5 декабря 2016 года президент подписал перечень из 12 поручений, где обозначил приоритетные задачи развития государства. 2017 год в стране объявлен Годом экологии. Президент поручил правительству совместно с органами государственной власти субъектов страны подготовить программу сбережения уникальных природных символов России, в том числе Телецкого озера. По данному вопросу в правительстве разрабатываются соответствующие проекты, и предложения от Республики Алтай необходимо отправить до 22 апреля, сообщила министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Алтая: Необходимо ввести сбор для посещения уникальных объектов

В республике утвержден план мероприятий по проведению Года экологии, в том числе предусмотрены мероприятия по проектировке строительства полигона твердых бытовых отходов в Шебалино, очистных сооружений в Горно-Алтайске и др.

Президент также обратил внимание на повышение доступности медицинской помощи. В связи с этим на развитие санитарной авиации будет выделено 3,3 млрд рублей. Финансирование будет распределено среди 33 регионов, и Республика Алтай вошла в их число, сообщила также докладчик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил органам власти подготовить программу сохранения Телецкого озера на Алтае и озера Байкал.

Глава Республики Алтай Александр Бердников, комментируя поручение руководителя государства, отметил, что Телецкое озеро — красивейший водоем, покоряющий сердца многочисленных путешественников, а кроме того, по запасам чистой пресной воды на территории России Телецкое озеро уступает только Байкалу. «Конечно, этот уникальный природный объект необходимо сохранить для будущих поколений. У озера есть проблемы — и это общие проблемы для всех уникальных природных объектов на территории республики. Один берег Телецкого озера относится к территории Алтайского природного заповедника, другой берег не является особо охраняемой природной территорией. С каждым годом все больше туристов стремится побывать на озере, все больше катеров бороздит его поверхность. Неизбежно растет количество мусора вдоль его берегов, все больше топлива попадает в его воды. Да, озеро все еще чистое, но с каждым годом нужно все больше усилий, чтобы сохранить его высокие экологические стандарты», — сказал он.

Справка ИА REGNUM

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Одна из самых популярных достопримечательностей Сибири. Протяженность более 77 км, средняя ширина — 2,9 км, максимальная ширина — 5,2 км. Площадь — 223 кв. км, средняя глубина — 174 м, максимальная — 325 м. В озере содержится 40 куб. км отличной пресной воды. Отдавая свои воды реке Бия, озеро в значительной мере обеспечивает питание Оби.