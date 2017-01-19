Нью-Йорк, США, 19 января, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Суд Манхэттена отказал в удовлетворении иска Министерства обороны США по фотографиям пыток в тюрьме Абу-Грейб, сообщает Reuters 19 января.

Kinosok.org Абу-Грейб

Как сообщает информагентство, глава Пентагона Эш Картер не смог доказать в суде, что публикация фотографий из тюрьмы Абу-Грейб «представляют угрозу безопасности» для граждан США за рубежом.

Судья Элвин Хеллерштейн признала законной публикацию 198 фотографий пыток, которые производились в американской тюрьме в Ираке. Суд постановил, что остальная часть фотографий также может быть опубликована.

«Эти фотографии, представляющие трагический эпизод в нашей истории, являются предметом большого общественного интереса и представляют историческое значение, и в нашем демократическом государстве не должны скрываться», — прокомментировал решение суда адвокат Лоуренс Ластберг.

Прокурор Прит Бхарара, который выступал на стороне Картера, отказался комментировать решение суда.

198 фотографий, на которых отражены пытки и ужасающие условия содержания заключенных в тюрьме Абу-Грейб, были опубликованы в 2004 году, однако большая часть архива из примерно 2000 снимков была позднее запрещена к публикации по требованию Пентагона.