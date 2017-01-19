Женева, Швейцария, 19 января, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен образовать «круг друзей по всему миру», а также построить «новую модель отношений» с США после инаугурации Дональда Трампа, передает Reuters 19 января.

ООН

«Мы будем строить круг друзей по всему миру», — заявил глава КНР в ходе своего выступления в ООН в Женеве.

«Мы будем стремиться к созданию новой модели… отношений с Соединенными Штатами, всестороннему стратегическому взаимодействию и партнерству с Россией… и странами БРИКС», — сообщил Си Цзиньпин.

В своем выступлении китайский лидер предостерег страны мира от «протекционизма» в международных отношениях, и призвал к объединению «по всем вопросам»: охране окружающей среды, ядерному разоружению, борьбе с терроризмом.

«Торговый протекционизм и самоизоляция не пойдут на пользу никому», — считает Си Цзиньпин.

Кроме того, глава КНР отметил, что «крупные страны должны относиться к малым странам как к равным, а не выступать в роли гегемона».

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, позиция, высказанная Си Цзиньпином, «очень обнадеживает», и Китай может стать «лидером в многополярном мире».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Си Цзиньпин на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе предостерег будущего президента США Дональда Трампа от ведения «торговой войны» с Китаем, от которой «все проиграют», и призвал придерживаться правил международной торговли и соглашений по климату.

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