«Трамп в состоянии победить в этой войне»
Москва, 19 января, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Избранного президента США Дональда Трампа, чья инаугурация состоится уже завтра, 20 января, под давлением загоняют в очень узкий коридор. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По мнению эксперта, Трампу дают понять, что на самом деле Америка его не избирала, страна думает совсем иначе.
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«Давайте не будем недооценивать американских умельцев, которые хорошо владеют технологиями информационной войны, они доказали всему миру и нам тоже, как они могут манипулировать так называемыми компроматами, обливать грязью оппонентов, — обозначил Олег Морозов. — Мне кажется, это не финал, не последнее прости, это начало. Я не верю в такой классический оранжевый сценарий, я не верю в то, что все эти акты приведут к сносу Трампа. Я не уверен в том, что это не окажет влияния на Трампа, на его команду, на то, что он будет делать дальше».
«Его загоняют в очень узкий коридор этим давлением, ему дают понять, что на самом деле Америка тебя не избрала, Америка думает совсем иначе, посмотри, что творится, к тебе не идут на инаугурацию, певица несчастная и та бросила в лицо свою должность и ушла, — добавил представитель Совета Федерации. — Трампу говорят, что у тебя очень небольшой выбор: либо будешь делать так, как мы тебе говорим, и тогда… Фактически, дальше запятая, они не говорят, это уже я говорю. И тогда ты потеряешь всё то, за счёт чего ты победил. Ты потеряешь своих избирателей, ты потеряешь свою программу».
В противном случае, по мнению Морозова, конфликт сохранится, и всё будет зависеть от того, что дальше будет делать Трамп.
«Он — президент, он приведёт свою команду. Он в состоянии победить в этой войне», — уверен спикер.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на 58-х выборах президента США. Оппонентом Трампа на выборах была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. 19 декабря состоялось голосование выборщиков, подтвердившее победу миллиардера.
В день инаугурации 20 января у здания Капитолия пройдет «молчаливая акция протеста» против Трампа. В соцсетях намерение присоединиться к акции выразили более 20 тысяч человек.