Москва, 19 января, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Избранного президента США Дональда Трампа, чья инаугурация состоится уже завтра, 20 января, под давлением загоняют в очень узкий коридор. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По мнению эксперта, Трампу дают понять, что на самом деле Америка его не избирала, страна думает совсем иначе.

DonkeyHotey Дональд Трамп

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«Давайте не будем недооценивать американских умельцев, которые хорошо владеют технологиями информационной войны, они доказали всему миру и нам тоже, как они могут манипулировать так называемыми компроматами, обливать грязью оппонентов, — обозначил Олег Морозов. — Мне кажется, это не финал, не последнее прости, это начало. Я не верю в такой классический оранжевый сценарий, я не верю в то, что все эти акты приведут к сносу Трампа. Я не уверен в том, что это не окажет влияния на Трампа, на его команду, на то, что он будет делать дальше».

«Его загоняют в очень узкий коридор этим давлением, ему дают понять, что на самом деле Америка тебя не избрала, Америка думает совсем иначе, посмотри, что творится, к тебе не идут на инаугурацию, певица несчастная и та бросила в лицо свою должность и ушла, — добавил представитель Совета Федерации. — Трампу говорят, что у тебя очень небольшой выбор: либо будешь делать так, как мы тебе говорим, и тогда… Фактически, дальше запятая, они не говорят, это уже я говорю. И тогда ты потеряешь всё то, за счёт чего ты победил. Ты потеряешь своих избирателей, ты потеряешь свою программу».

В противном случае, по мнению Морозова, конфликт сохранится, и всё будет зависеть от того, что дальше будет делать Трамп.

«Он — президент, он приведёт свою команду. Он в состоянии победить в этой войне», — уверен спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на 58-х выборах президента США. Оппонентом Трампа на выборах была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. 19 декабря состоялось голосование выборщиков, подтвердившее победу миллиардера.

В день инаугурации 20 января у здания Капитолия пройдет «молчаливая акция протеста» против Трампа. В соцсетях намерение присоединиться к акции выразили более 20 тысяч человек.