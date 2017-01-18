Лондон, 19 января, 2017, 00:43 — ИА Регнум. 18 января на стадионе «Хоум Парк» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Плитмут» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Ливерпуля.

Liverpoolfc.com Лукас Лейва. Гол!

Первый матч на стадионе «Энфилд» закончился со счетом 0:0. В том матче «мерсисайдцы» владели мячом 70% времени, нанесли очень много ударов, но так и не смогли распечатать ворота «пилигримов».

На 18-й минуте матча бразильский опорный полузащитник Лукас Лейва забил гол головой после подачи соотечественника Филиппе Коутиньо — 0:1.

Поздравляем «Ливерпуль» с выходом в 1/16 финала Кубка Англии!

Составы на матч:

«Плитмут»: Маккомрик, Перрингтон, Брэдли, Сонго’О, Трелкелд, Фокс, Кери, Доналдсон, Слю, Джервис, Гарита.

«Ливерпуль»: Кариум, Морено, Лейва, Гомес, Александер-Арнольд, Эджариа, Стюарт, Коутиньо, Вудберн, Ориги, Старридж.

Главный арбитр матча: Грэм Скотт.

Голы: Лейва 18 — 0:1.