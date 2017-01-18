Лондон, 19 января, 2017, 00:36 — ИА Регнум. «Катастрофа для ЕС: Молдавия готова отказаться от ассоциации с ЕС ради улучшения отношений с Россией, — выносит в заголовок СМИ. — Игорь Додон поверг всех в шок, заявив на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции, что соглашение об ассоциации с ЕС не принесло никакой выгоды Молдавии, зато из-за него Кишинев потерял российский рынок. Да и объемы экспорта в ЕС, как ни странно, тоже упали. Он выразил надежду на то что соглашение будет в скором времени аннулировано».

Kremlin.ru Игорь Додон на переговорах с Владимиром Путиным. Москва. 2017.01.17

Издание обращает внимание на то, что «Додон правда непоследователен в своих действиях: в ходе предвыборной кампании он обещал отказаться от соглашения, после победы на выборах говорил, что его неправильно поняли и он соглашение в целом поддерживает. Сегодня он опять за аннулирование».

«Если Додон, в конце концов, откажется, это будет удар по Европейскому Союзу. По программе Восточного партнерства в частности, — считает обозреватель издания Ребекка Флад. — Программой предусматривается создание рынка свободной торговли между ЕС и шестью бывшими советскими республиками. Подписаны же соглашения об ассоциации до настоящего момента были только тремя из них — Молдавией, Грузией и Украиной».