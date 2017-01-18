Киев, 19 января, 2017, 00:23 — ИА Регнум. Министество обороны Украины сообщило о задержании гражданина России, якобы являющегося военнослужащим «одного из подразделений» российских войск. Соответствующее заявление распространила 18 января пресс-служба украинского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что гражданин России был задержан «на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск». По данным ведомства, в ходе проверки документов было установлено, что он является жителем города Курганинск Краснодарского края.

При этом в сообщении указывается, что при себе у задержанного «найдены документы, которые удостоверяют его принадлежность к одному из подразделений российско-оккупационных войск».

Других подробностей пресс-служба Минобороны Украины не приводит.