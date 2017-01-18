Анкара, 19 января, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Правоохранительными органами Турции задержан организатор фотовыставки в Анкаре, на открытии которой был убит посол России Андрей Карлов, передаёт Hurriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Карлов

По информации издания, полиция проверяет задержанного на предмет возможной связи с убийцей российского дипломата, который, как было установлено, за несколько дней до произошедшего посещал выставочный центр, чтобы подготовиться к покушению.

18 января также стало известно, что шесть человек из числа задержанных ранее по подозрению в причастности к убийству Андрея Карлова были доставлены в суд в Анкаре. По данным агентства Anadolu, задержанные должны быть допрошены сотрудниками прокуратуры.

Как передавало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападение совершил бывший сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ. Убийца был ликвидирован на месте происшествия.

Расследованием убийства занимается совместная российско-турецкая комиссия, сформированная по личной договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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