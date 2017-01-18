Вашингтон, 18 января, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Сорок первый президент США Джордж Буш — старший переведен из обычной палаты в реанимацию. Об этом сегодня, 18 января, сообщает Reuters.

Esther Джордж Буш — старший с женой Барбарой. 1988 год

Сообщается, что бывшему президенту США были проведены необходимые процедуры. В настоящее время он отдыхает.

Напомним, ранее стало известно, что Джордж Буш — старший попал в больницу в штате Техас из-за проблем с дыханием. Позднее стало известно, что вслед за ним госпитализирована его супруга Барбара.