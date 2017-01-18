Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Православные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ночь с 18 на 19 января празднуют Крещение Господне. В Северной столице для массовых крещенских купаний будет открыто 26 купелей, а в Ленобласти — 62, сообщает корреспондент ИА REGNUM, опираясь на данные региональных управлений МЧС.

Доменико Тинторетто. Крещение Господне. 1585

Крещение Господне — один из двенадцати главных православных праздников. Во всех православных храмах после Божественной литургии традиционно совершается обряд Великого освящения воды и купания в иорданях — прорубях во льду в форме креста.

По преданию, вся вода в реках, озерах и прочих водоемах и даже в водопроводных трубах в крещенскую ночь становится святой. Верующие стараются запастись ею на весь последующий год. Набрать Крещенской воды можно будет во всех православных храмах.

С каждым годом количество петербуржцев и жителей 47-го региона, желающих окунуться в иордани, растет. Все подготовленные для этого места заблаговременно были оборудованы безопасными спусками, водолазы проверили дно. Во время купаний у иорданей будут дежурить спасатели и медики. Также будут работать пункты обогрева.

Самой популярной купелью из года в год становится прорубь на Неве у Петропавловской крепости, в которую в 2016 году окунулись более 10 тысяч человек. В этом году купель оборудовали ротондой и куполом. В этот раз она установлена со стороны Трубецкого бастиона в связи с реконструкцией Иоанновского.

Церемония освящения воды состоится в 13:00. Здесь же будет организована праздничная программа для гостей и жителей Северной столицы. Погрузиться в главную купель в этом году можно будет вплоть до полуночи.

Последними к списку городских купелей добавились площадки у часовни Серафима Саровского в Сестрорецке и в Павловском парке. Крещенская прорубь на набережной реки Большая Невка будет доступна для горожан до 22:00 19 января. А одна из областных купелей расположится возле кафе «Веселый Роджер» в нескольких шагах от церкви святого Николая в Кировском районе Ленобласти.

Полный список адресов иорданей можно посмотреть на официальных сайтах ГУ МЧС по Санкт-Петебургу и ГУ МЧС по Ленобласти.

Для обеспечения порядка рядом с храмами и купелями будут задействованы 907 сотрудников полиции 18 января и 1002 сотрудника полиции 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

При этом жителям города и области не стоит ждать крещенских морозов. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Крещенскую ночь составит около минус 5 градусов, днем — около плюс 2 градусов. Температура воды — порядка плюс 2−3 градусов. Тем не менее синоптики предупреждают, что «теплая» погода обманчивая — будет ветрено, поэтому сразу после выхода из проруби надо вытереть тело насухо и тепло одеться.