Лондон, 18 января, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Верховный суд Великобритании 24 января примет решение по вопросу выхода страны из Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Уточняется, что полное судебное решение и краткая версия для СМИ будут сразу же опубликованы на сайте суда. Решение суд примет 24 января в 12:30 мск.

Напомним, апелляция британского правительства на решение лондонского Высокого суда, постановившего, что правительству нужно подтверждение парламента для запуска процесса Brexit, рассматривалась с 5 декабря по 8 декабря 2016 года.

Стоит отметить, что министр по делам Brexit Дэвид Дэвис сообщал журналистам, что просьба правительства об ускорении процедуры рассмотрения апелляции была удовлетворена и апелляция будет рассмотрена сразу Верховным судом без рассмотрения в апелляционном суде. При этом Дэвис отметил, что, если Верховный суд отложит вердикт, то время старта процедуры выхода Великобритании из Евросоюза может измениться.