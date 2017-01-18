Банжул, 18 января, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель Азиз прибыл в Гамбию, чтобы убедить президента Яхья Джамме уйти в отставку и остановить политический кризис в стране, сообщает 18 января Reuters.

Medou Mido Мохаммед ульд Абдель Азиз

Напомним, срок полномочий Джамме, который поклялся править «миллиард лет», истекает 19 января. Президент Гамбии Джамме отказался передать власть кандидату от оппозиционной Объединенной демократической партии (UDP) Гамбии Адаму Барроу.

Армия Сенегала заявила о готовности вторгнуться в соседнюю Гамбию, если президент этой страны откажется уступить власть своему преемнику.