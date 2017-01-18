Дакар, 18 января, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Армия Сенегала заявила о готовности вторгнуться в соседнюю Гамбию, если президент этой страны Яйя Джамме откажется уступить власть своему преемнику. Об этом сегодня, 18 января, заявил журналистам представитель сенегальских военнослужащих полковник Абду Ндиайе, сообщает Reuters.

US Army Africa Военные Синегала

Ндиайе заявил, что сенегальские войска готовы вторгнуться в Гамбию и ждут истекающего в полночь (3:00 мск) срока ультиматума. «Если не будет найдено политическое решение ситуации, мы вмешаемся», — сказал полковник.

Напомним, президента Гамбии Джамме проиграл выборы и заявил, что не уйдет в отставку из-за якобы имевших место в ходе голосования нарушений.

Гамбия — государство расположено между 13 и 14° с.ш. в Западной Африке, имеет форму полосы длиной около 400 км, простирающейся по обе стороны реки Гамбия, ширина полосы в основном варьируется от 24 до 28 км, в устье реки — 45 км. На востоке, севере и юге имеет границу с Республикой Сенегал, общая протяжённость границы — 740 км. С запада омывается Атлантическим океаном, береговая линия — 80 км. Таким образом, Гамбия окружена с суши территорией Сенегала.