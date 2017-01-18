Осло, 18 января, 2017, 21:57 — ИА Регнум. С 2013-го года, в период падения цен на углеводороды, в нефтедобывающей промышленности Норвегии было упразднено около 50 тысяч рабочих мест, сообщает сегодня, 18 января, издание The Energy Voice.

Dennis Jarvis Норвежский нефтяной танкер «Heather Knutsen»

Между тем, власти королевства констатируют рост занятости в других областях. Как заявила накануне министр финансов Сив Йенсен, за три года удалось создать порядка 80 тысяч новых рабочих мест. По данным статистической службы Норвегии, из них 20 тысяч — в государственном секторе, 60 тысяч — в частном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с падением цен на нефть, которое началось в июне 2014 года, правительство Эрны Сульберг назвало главным приоритетом амортизацию негативных социальных последствий, в частности обеспечение занятости населения. При этом в 2016 году уровень безработицы в Норвегии достиг максимальных за последние 20 лет показателей. Согласно официальной статистике, сейчас он составляет 4,8%.