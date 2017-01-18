Киев, 18 января, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Депутат украинской Рады Надежда Савченко назвала себя примером того, как «система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду», сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко заявила, что подобные примеры все украинцы видели и в период президентства Виктора Януковича, и продолжают наблюдать при нынешнем режиме. Депутат Рады констатировала, что «ничего не изменилось», и что «…люди, которые пели мне оды, сейчас поливают меня грязью».

Напомним, после прямых переговоров Надежды Савченко с лидерами ДНР и ЛНР и публикации ею списков украинских силовиков, попавших в плен на Донбассе депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник попросил СБУ завести на неё уголовное дело за госизмену, а также потребовал её исключения из комитета Рады по национальной безопасности.