Савченко заявила, что система уничтожает ее за то, что она говорит правду
Киев, 18 января, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Депутат украинской Рады Надежда Савченко назвала себя примером того, как «система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду», сообщает телеканал «112 Украина».
Савченко заявила, что подобные примеры все украинцы видели и в период президентства Виктора Януковича, и продолжают наблюдать при нынешнем режиме. Депутат Рады констатировала, что «ничего не изменилось», и что «…люди, которые пели мне оды, сейчас поливают меня грязью».
Напомним, после прямых переговоров Надежды Савченко с лидерами ДНР и ЛНР и публикации ею списков украинских силовиков, попавших в плен на Донбассе депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник попросил СБУ завести на неё уголовное дело за госизмену, а также потребовал её исключения из комитета Рады по национальной безопасности.