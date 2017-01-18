Женева, Швейцария, 18 января, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Страны должны стремиться к миру, где ядерное оружие будет запрещено, а его запасы будут уничтожены, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления в ООН, сообщает 18 января Agence France-Presse.

Советский плакат

«Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено в течение времени, чтобы сделать мир свободным от ядерного оружия», — — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, в декабре 2016 года избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские возможности в ядерной сфере значительно устарели, вследствие чего США необходимо значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.

Также избранный президент заявлял, что ядерная угроза является самой большой в мире, и он бы хотел вовсе отказаться от ядерного оружия, но будучи президентом США, не намерен начинать разоружение первым.