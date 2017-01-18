Берн, 18 января, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Европейского Союза может иметь последствия для сотрудников швейцарского банка, базирующегося в Лондоне, заявил председатель совета директоров UBS Аксель Вебер, сообщает 18 января Reuters.

Martin Abegglen UBS Bank

Brexit может коснуться около 1 тыс. из 5 тыс. сотрудников банка UBS, расположенного в Лондоне, заявил Вебер.

Напомним, генеральный директор UBS Серджио Эрмотти ранее заявил, что от 20% до 30% сотрудников, расположенных в Лондоне могут быть затронуты, если швейцарский банк решит переехать.

Многие международные банки открывали свои подразделения в Великобритании, что позволяло им воспользоваться так называемыми правами паспортизации, которые позволяли международным финансовым организациям осуществлять свою деятельность в ЕЭЗ, которая включает 28 стран ЕС, Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. После Brexit международные банки могут потерять право работать в ЕС.