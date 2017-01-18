Берн, 18 января, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Альянс Renault-Nissan продал более 400 тыс. электрокаров по всему миру, сообщает 18 января Reuters.

Nissanusa.com Hatchback Nissan LEAF

Президент компании Nissan Motor Карлос Гон раскрыл цифры продаж во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы намерены увеличить объем инвестиций, появится много новых автомобилей, производительность батарей будет увеличена, цены снизятся», — сказал Гон.

Напомним, в 2016 году одним из самых популярных электрокаров в мире был признан хэтчбек Nissan LEAF.

В следующем месяце в британской столице на дорогах общего пользования начнутся испытания модифицированного электрокара LEAF, оснащенного системой автономного вождения.