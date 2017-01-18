Казань, 18 января, 2017, 19:27 — ИА Регнум. В МВД Татарии поступило более 130 заявлений от клиентов Татфондбанка и «Интехбанка». К правоохранителям обратились как физические, так и юридические лица, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Tfb.ru Фирменный шарф сотрудника Татфондбанка

По его словам, по каждому из заявлений проводится «тщательная» проверка на выявление состава преступления.

Проверочные мероприятия будут проводиться в течение месяца, по их результатам будет принято процессуальное решение. Представитель МВД отметил, что заявления продолжают поступать.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк». С 26 декабря Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка — - — как физическим лицам, так и предпринимателям. Функции временной администрации возложены на АСВ. После решения ЦБ ограничили выдачу вкладов и другие кредитные организации, связанные с Татфондбанком, в частности «Интехбанк», «ТимерБанк» и «Алтынбанк».

Президент Татарии Рустам Минниханов поручал правоохранителям провести проверку по обращениям клиентов, а в случае установления вины ответственных лиц принять меры.

Позднее он заявил, что власти республики готовы докапитализировать Татфондбанк, если будет определен его санатор. Кроме того, власти ведут переговоры с компаниями-кредиторами о процедуре конвертации требований кредиторов в капитал банка.