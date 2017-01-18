Москва, 18 января, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики при поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации начали наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Пальмиры. Об этом сегодня, 18 января, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Минобороны России Пальмира

Напомним, впервые Пальмира была отбита у террористов в марте 2016 года. Тогда, в ходе ожесточенных боев, в которых принимали участие подразделения российского спецназа, а также ВКС РФ, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выбиты из города.

После победы в Пальмире основные боевые действия переместились в Алеппо. Однако 11 декабря минувшего года ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросило под Пальмиру значительные силы из Ракки и Мосула при попустительстве американской антитеррористической коалиции. Пальмиру в тот момент защищали плохо обученные ополченцы.

Город был снова захвачен террористами, а линия фронта откатилась почти на 50 километров к западу от Пальмиры.

По словам Рудского, сейчас террористы перебросили в Пальмиру большое количество взрывчатки, чтобы окончательно уничтожить античные архитектурные памятники древнего города.

Также представитель Генштаба ВС РФ отметил, что американская коалиция целенаправленно выдавливает силы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из иракского Мосула. Боевики беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку и живую силу в направлении Пальмиры, Дейр-Эз-Зора, а также приграничного с Турцией города Эль Баб.