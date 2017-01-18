Рига, 18 января, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Отрицательный баланс демографии в Латвии угробит страну и пенсионную систему, заявил демограф Илмарс Межс, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Протянутая рука

«Если сегодня два работающих кормят одного пенсионера, то в будущем уже один работающий должен будет кормить одного пенсионера», — считает Межс, добавив, что стране срочно необходимы реформы: «В Латвии каждый год на пенсию выходит большее число людей, чем тех, которые заходят на рынок труда». Выход из сложившейся ситуации эксперт видит в поддержке демографии: «В тех странах Европы, где всерьез занимаются поддержкой семей, демографическое дерево выглядит намного лучше. Понятно, что это очень дорого, но это инвестиции как в наше будущее, так и в пенсионную систему страны», — добавил Межс.

Также демограф считает, что надо пересмотреть систему пособий по безработице. Сейчас в Латвии безработные получают пособие в течение 6−9 месяцев, в свою очередь, эксперт считает, что это неправильный подход: «Это разве нормально? Остальное общество должно все эти полгода содержать людей, которые не хотят работать. В Финляндии, например, безработному сразу же предлагают новую работу, и если он отказывается от нее из-за того, что она ему не нравится или же не устраивает зарплата, то его тут же лишают пособия по безработице. Все просто: пособие по безработице не надо использовать как оплаченный отпуск. Месяц или два — этого достаточно для того, чтобы подыскать новую работу, уж тем более, что в Риге вакансий предостаточно. Не нравится предложенная работа, ну это твой выбор — значит, сиди дома без пособия. Латвия не настолько богата, чтобы десяткам тысяч безработных платить пособие».

Что же касается социальной системы в целом, то Межс считает, что самая главная проблема латвийцев — это менталитет, который позволяет спокойно платить или получать зарплату в конвертах: «А если вы получаете заплату в конверте, то какие к государству претензии? Значит, из этой зарплаты в конвертах вы можете что-то копить и сами откладывать себе на старость. Но люди почему-то мыслят нелогично, и в своих проблемах винят государство, а не себя».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр благосостояния Латвии Янис Рейрс заявил, что в социальном бюджете 2019 года будет сильная нехватка средств, и нужно срочным образом найти способ «залатать дыры». По словам министра, на эти цели необходимо около 50 млн евро, которые можно было получить за счет увеличения социальных выплат, однако в конце 2016 года предприятия и негосударственные организации выступили против идеи ввести обязательные минимальные соцвзносы. Из-за этого в 2019 году социальный бюджет уйдет в минус, считает Рейрс.