Ярославль, 18 января, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В Ярославле снова открылся легкоатлетический манеж на улицу Чкалова, купол которого обрушился от снега в ноябре 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном учреждении «Дирекция спортивных сооружений Ярославля».

Dirsport.ru Манеж

«С понедельника 16 января работает в полном объеме. Вернулись все школы СДЮШОР, занимавшиеся у нас по договору. На 4 февраля в манеже планируется уже проведение первенства ЦФО по легкой атлетике. Работы подрядчика по восстановлению купола приняла мэрия, оплатила, претензий не было. Мы поставили новую яму для прыжков в высоту с шестом. Ограждения паркета, пострадавшие при обрушении купола, тоже восстановлены», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор муниципального предприятия «Дирекция спортивных сооружений Ярославля» Александр Черепанин.

Подрядчик, восстанавливавший купол, предоставил гарантию на свои работы сроком на 1 год. По словам Александра Черепанина, в идеале манежу нужна капитальная крыша, но пока бюджетные возможности Ярославля реализовать это не позволяют.