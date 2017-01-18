Брюссель, 18 января, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Forbes включил российскую фигуристку Евгению Медведеву в рейтинг 30 самых успешных молодых европейцев, работающих в развлекательной сфере.

Luu Евгения Медведева

Российская спортсменка включена в список вместе со звездами европейского спорта. Компанию ей, в частности, составили баскетболист Кристапс Порзингс, теннисистка Анжелика Кербер, хоккеист Анже Копитар и боец UFC Коннор Макгрегор.

Напомним, 17-летняя фигуристка дважды победила в финале Гран-При и выиграла чемпионаты Европы и мира.