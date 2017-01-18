Рига, 18 января, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В Латвии пенсий не будет, придется работать до смерти, либо жить на те деньги, которые удалось накопить самим, заявил латвийский банкир Гирт Рунгайнис, сообщает портал rus.db.lv.

Pixabay.com Пустые карманы

«Идея ввести в странах ЕС безусловный базовый доход, когда каждый человек получает деньги вне зависимости от того, работает он или нет — это абсолютно глупо и бесперспективно», — добавил Рунгайнис, комментируя будущее латвийской пенсионной системы и намерение ввести в ЕС базовый доход. «Я сразу вижу тех, кто захочет его получать регулярно, но не вижу тех, кто будет платить за все это», — отметил он.

«Экспериментировать с базовым доходом могут только те страны, в которых достаточно монолитные христианские ценности и ровная национальная структура, а также те, кто в принципе может себе это позволить. Это как в Америке, которая раздает огромные социальные пособия, и раздача денег стоит еще дороже, чем сами пособия. В какой-то момент возникает мысль о том, чтобы упразднить эту огромную администрацию, заменив ее простой раздачей денег всем подряд. Но это не наш случай», — считает эксперт.

«В Латвии сегодня пенсионная система под вопросом, о каком базовом доходе идет речь! Давайте честно сегодня скажем людям, что пенсий у них не будет. Сейчас мы платим налоги, и сегодняшние пенсионеры еще что-то имеют в виде пенсий. Но нам самим придется работать до смерти» — напомнил Рунгайнис.

По мнению Рунгайниса, выход из ситуации простой — рожать детей, и чем больше, тем лучше. Откладывать на старость самим, хотя бы понемногу. Покупать недвижимость или другие активы, которые можно реализовать в пенсионном возрасте. «Надеяться только на себя, а не верить сказкам», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков Теодорс Тверийонас прогнозирует, что части жителей Латвии и через 20−30 лет станут начислять очень низкие пенсии. В будущем, те люди, которые через 20−30 лет выйдут на пенсию, а сегодня платят налоги с минимальной зарплаты или вообще не платят никаких налогов, получат еще более низкую пенсию, чем пенсия нынешняя (средняя), уверен эксперт. По мнению Тверийонаса, такую сумму нельзя будет называть пенсией по старости, это будет просто государственное пособие.