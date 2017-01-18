Москва, 18 января, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Пресс-служба российской государственной корпорации «Роснефть» пояснила, почему глава компании Игорь Сечин пользуется автомобилем со спецсигналом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью ВВС.

Kremlin.ru Игорь Сечин

Напомним, скандал разгорелся после того, как телеканал «Дождь» со ссылкой на двух собеседников в окружении Сечина сообщил, что глава «Роснефти» является единственным среди руководителей государственных компаний и корпораций, кто пользуется автомобилем с мигалкой.

Леонтьев пояснил ВВС, что Сечин является чиновником определенного уровня, который имеет право на автомобиль со спецсигналом. Пресс-секретарь «Роснефти» уточнил, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК.

Проблема использования автомобилей со спецсигналами несколько лет назад стояла очень остро. В Москве автолюбители не раз указывали, что засилье автомобилей с мигалками создает пробки на дорогах столицы. Власти вынуждены были существенно уменьшить число чиновников и других лиц, которым разрешено использовать автомобиль со спецсигналом.